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حبس 3 عاطلين كونوا عصابة لسرقة السيارات الفارهة فى مصر القديمة

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حبس 3 عاطلين كونوا عصابة لسرقة السيارات الفارهة فى مصر القديمة حبس 3 عاطلين كونوا عصابة لسرقة السيارات الفارهة فى مصر القديمة
قررت نيابة القديمة الجزئية، برئاسة المستشار محمد حسين رئيس النيابة، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى نشاط إجرامى لسرقة السيارات الفارهة ومساومة أصحابها فى مصر القديمة، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب، وكلفت الاجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

اعترف المتهمون أمام النيابة بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات الفارهة بأسلوب "المفتاح المصطنع" ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية، وأن السيارات المضبوطة من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

كما اعترفوا فى تحقيقات النيابة باشتراكهم والمتهم الهارب فى ارتكاب واقعتى سرقة السيارتين، وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية، وباستدعاء النيابة للمجنى عليهم تعرفوا على السيارات والمتهمين واتهموهم بالسرقة.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من عبد الفتاح إبراهيم، بالمعاش باكتشاف سرقة السيارة ملكه رقم ج ق 5613 ماركة مرسيدس ذهبى اللون أثناء توقفها بدائرة القسم، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

وفى وقت لاحق ورد له اتصال هاتفى من رقم "محدد" لمساومته على إعادة السيارة مقابل مبلغ مالى، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمعرفة ضباط قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات أمكن من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد ع- عاطل" و"مصطفى ا- عاطل" و"إبراهيم ع- عاطل" و"أحمد ص - عاطل".

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن من ضبط المتهمين الأول، الثانى، الثالث وبحوزتهم السيارة رقم ق ر س 6723 ماركة مرسيدس رصاصى اللون والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 23 أحوال قسم شرطة المعصرة ملك "يسرى خ- موظف".

وباستهداف المتهم الرابع تبين عدم وجوده وعثر بمنطقة سكنة على السيارة المستولى عليها والسيارة رقم هـ س ط 875 ماركة سوزوكى فيتارا نبيتى اللون والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 9735 لسنة 2016م جنح قصر النيل، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق.


>القبض على عريف شرطة وعاطل متلبسين أثناء سرقة سيارة فى عين شمس

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مصر 365

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