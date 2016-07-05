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التعليم تلغى امتحان طالبتين اعترفتا بالغش باستخدام محمول بلجنة بأسيوط

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التعليم تلغى امتحان طالبتين اعترفتا بالغش باستخدام محمول بلجنة بأسيوط التعليم تلغى امتحان طالبتين اعترفتا بالغش باستخدام محمول بلجنة بأسيوط
قالت وزارة التربية والتعليم، إنه بشأن ضبط هاتف محمول وسماعة بحيازة الطالبة (ح.م) والطالبة (ر.م) بلجنة مدرسة أحمد عبد الرحيم الثانوية بنات بالقوصية وذلك أثناء سير امتحان الثانوية العامة فى مادة علم النفس، فقد تم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، وأجرى العضو القانونى تحقيقًا فى هذا الأمر، وتبين أن الطالبتين كانتا تقومان بالغش عن طريق الهاتف المحمول، واعترفا بذلك.

وأضافت الوزارة فى بيان، لها أنه بعرض التحقيق على الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرر، قيد الواقعة مخالفة إدارية وفقًا لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات ضد (ا.ع) أخصائى إعلام تربوى بمدرسة اطسا المحطة الإعدادية المشتركة سمالوط المنيا بصفته ملاحظ بلجنة مدرسة أحمد عبد الرحيم القانونية بنات القوصية، و(ع.م) معلم خبير بمدرسة اطسا المحطة الإعدادية المشتركة سمالوط المنيا بصفته ملاحظ باللجنة سالفة الذكر، و(ز.ع) معلم خبير بمدرسة اللغات الرسمية الراشدة بالوادى الجديد بصفته مراقب اللجنة؛ وذلك لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفى؛ لإهمالهم فى التأكد من عدم حيازة طالبتين للمحمول، وعدم اكتشافهم لواقعة الغش باللجنة.

وأوضحت الوزارة أنه تم مجازاة المخالفين بخصم ثلاثة أيام من راتبهم مع الحرمان لمدة خمسة أعوام من أعمال الامتحانات لما نسب إليهم، وإلغاء امتحان الطالبتين (ح.م) و(ر.م) فى جميع المواد لهذا العام مع اعتبار هذا العام عام رسوب، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونًا لثبوت قيامهما بالغش من خلال الهاتف المحمول، وترويج أسئلة الامتحان من خلاله، وأيضا إحالة كافة الأوراق للنيابة العامة بأسيوط لإعمال شئونها بشأن الواقعة، وإخطار لجنة النظام والمراقبة بقطاع أسيوط ب والإدارة العامة للامتحانات بالنتيجة.

"دموع" الفيزياء و"ابتسامات" علم النفس تكسو وجوه طلاب الثانوية العامة.. وغرفة "عمليات التعليم": ضبط 32 حالة غش إلكترونى..وتؤكد: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين
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