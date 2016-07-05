رئيس المجلس الرئاسى الليبى يدعو دول العالم لمساعدة ليبيا للقضاء على الإرهاب

دعا رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية فايز السراج، كل دول العالم لتقديم المساعدات الطبية والصحية الضرورية، وفقاً لالتزامها بالقرارات الدولية للحرب على الإرهاب ومساعدة ليبيا للخروج من أزمتها الحالية للقضاء على الإرهاب.

وقال السراج- فى كلمة له وجهها للشعب الليبى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك نشرت على الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسى اليوم- أن المجلس الرئاسى وافق على تقديم أوسمة وأنواط «لكل أرواح الشهداء والجرحى فى عملية تحرير سرت»، بما يتوافق مع القوانين الليبية وفقا للوائح تنظيمية ستصدر لاحقا، بحسب الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى بـ«فيسبوك».

وتقدم السراج، بالشكر لكل الدول «الشقيقة والصديقة» التى ساهمت فى نجاح العمليات العسكرية والأمنية ضد تنظيم «داعش»، مبرزا ما وصفه بـ«التقدم الكبير ميدانيا» فى عملية تحرير سرت وبنغازى بالتزامن مع تقهقر تنظيم «داعش» وتراجعه.

ووجه المجلس الرئاسى «كل التحية لضباط وجنود الجيش الليبى، والقوات المساندة والذين برهنوا مرة أخرى على شجاعتهم»، داعيا إلى «ضرورة الإسراع فى دمجهم فى المؤسسة العسكرية والأمنية».

وتقدم السراج «بأحر التعازى» لكل أسر المواطنين الذين طالتهم أيادى «الإرهاب» فى جميع ربوع ليبيا، ويؤكد اهتمامه بالمناطق المحررة من التنظيم وإعادة إعمار وتأهيل ما دمرته المعارك فى تلك المدن والقرى، وتفعيل مؤسسات الأمن والشرطة والمؤسسات العدلية كالنيابات والمحاكم.

وأكد على «أن تحرير سرت وما جاورها رغم أهميتها الفائقة لسيادة ليبيا وأمنها وحياة مواطنيها، بما فيه من إنهاء لأى خطر على مناطق حقول النفط والمنشآت النفطية والتى هى ثروة ليبيا وثروة أجيالها القادمة، فهو مساعدة للعالم على الخلاص من التنظيم»، ومحفزاً لمصالحة سياسية واجتماعية شاملة.

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