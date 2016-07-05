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محمد بن راشد يهنئ جميع الشعوب العربية والمسلمين حول العالم بحلول عيد الفطر

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محمد بن راشد يهنئ جميع الشعوب العربية والمسلمين حول العالم بحلول عيد الفطر محمد بن راشد يهنئ جميع الشعوب العربية والمسلمين حول العالم بحلول عيد الفطر
هنأ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى جميع الشعوب العربية المسلمين حول العالم بحلول عيد الفطر.

وقال حاكم دبى "نبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية وللمسلمين حول العالم بحلول عيد الفطر السعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والرحمة والبركة".

وأضاف فى تدوينة على حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة تويتر "عيد الفطر يجمعنا ويسعدنا جميعًا وهو فرصة تعايش ورحمة ورسالة تسامح وسلام.. من دين الإسلام للعالم أجمع".

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