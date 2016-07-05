على عكس الشائع.. دراسة: المكرونة تسبب خفض الوزن وليس زيادته

على غرار الخبز، يصف الكثيرون حول العالم تناول المكرونة بالأمر الكارثى فيما يتعلق بزيادة الوزن.

غير أن باحثين إيطاليين يزعمون الآن أن فكرة تسبب المكرونة فى زيادة الوزن مجرد أسطورة، بل إن العكس تماما هو الصحيح، فقد تساعد فى فقدان الوزن أيضا.

وعزا الباحثون من معهد نيوروميد هذا الأمر إلى أنه عند تناول المكرونة كجزء من النظام الغذائى لدول البحر المتوسط الغنى بالخضراوات وزيت الزيتون، تكون مرتبطة بانخفاض طفيف فى مؤشر كتلة الجسم ومقاس الخصر.

وحلل الباحثون، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، الأنظمة الغذائية لأكثر من 23 ألف شخص من منطقتين مختلفتين بإيطاليا، وطلبوا من المشاركين تسجيل كل ما يتناولونه فى مفكرة.

ثم قام الباحثون بقياس كمية المكرونة التى استهلكها المشاركون على أساس يومى ومقارنتها بمؤشر كتلة الجسم ومقاس الخصر لديهم، فذهبوا إلى أنه لا توجد صلة بين تناول المكرونة واكتساب الوزن، بل إنها ارتبطت بفقدان الوزن لدى المشاركين.

وقال الباحثون أن الرسالة التى يرغبون فى نقلها من خلال تلك الدراسة هى أن النظام الغذائى لدول البحر المتوسط، وعند استهلاكه باعتدال وإتباع تنوع جميع عناصره (بينها المكرونة فى المقام الأول)، أمر جيد للصحة.

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