ضبط 2499 قرصا مخدرا قبل ترويجها بقوص فى قنا

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة قوص جنوب محافظة قنا من ضبط عامل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة قبل ترويجها على عملائه.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط محمد ا ا 30 سنة عامل بقرية الكراتية التابعة لمركز قوص والمطلوب ضبطه وإحضاره فى جنحة حريق عمد وبحوزته 2499 قرصا من مخدر التامول المحظور تداوله قبل ترويجها على عملائه.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المتهم والمضبوطات

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