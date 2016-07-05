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ضبط 12ألف قطعة صواريخ وألعاب نارية بالمنيا قبل توزيعها فى العيد

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ضبط 12ألف قطعة صواريخ وألعاب نارية بالمنيا قبل توزيعها فى العيد ضبط 12ألف قطعة صواريخ وألعاب نارية بالمنيا قبل توزيعها فى العيد
تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث من ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية بحوزة أصحاب محلات، فى المنيا، خلال حملة تموينية مكبرة شنتها مباحث التموين بالتنسيق مع مديرية التموين.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفى يفيد بضبط "عبد العزيز.ف"، 42 سنة صاحب مخزن خردوات وإكسسوار بناحية سمالوط البلد مركز سمالوط، وذلك لحيازته ألعاب نارية بدون ترخيص، حيث تم ضبط 6272 وحدة ألعاب نارية مختلفة، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير عن الواقعة المحضر اللازم.

وتم ضبط "محمود.ش" 48 سنة صاحب مخزن خردوات وإكسسوار بمركز سمالوط، وبحوزته 6720 وحدة ألعاب نارية مختلفة بدون ترخيص، وذلك قبل توزيعها على الأطفال خلال أيام عيد الفطر،
>تم تحرير عن الوقائع المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة.


>ننشر أسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الصحراوى بالمنيا

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مصر 365

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