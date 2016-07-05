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مصرع شاب دهسه قطار الصعيد فى بنى سويف

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مصرع شاب دهسه قطار الصعيد فى بنى سويف مصرع شاب دهسه قطار الصعيد فى بنى سويف
لقى شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، دهسه أحد القطارات القادمة من أسوان عند عبوره مزلقان كوم ادريجة التابعة لمركز الواسطى شمال بنى سويف.

وتلقى اللواء محمود العشيرى، مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من مستشفى الواسطى المركزى، بوصول "زين خالد أبوحزين" 22 سنة، ومقيم قرية كوم ادريج التابعة لدائرة المركز، جثة هامدة، وتم إيداعه مشرحة المستشفى.

وقد دلت تحريات مباحث مركز شرطة الواسطى برئاسة الرائد أحمد الدسوقى، رئيس مباحث الواسطى والنقيب محمد الدمرداش معاون مباحث المركز، إلى أن الشاب عبر المزلقان أثناء مرور القطار، ما أدى إلى مصرعه فى الحال، ولا توجد شبهة جنائية.


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