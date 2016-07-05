أوقاف وصحة المنوفية ينهيان استعداداتهما لاستقبال عيد الفطر

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة المنوفية أنه تم الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك وذلك بتجهيز 371 ساحة لصلاة العيد، بالإضافة إلى الساحة الرئيسية بمدينة شبين الكوم، والتى سوف يحضر صلاة العيد بها الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية.

وفى سياق متصل، أكدت الدكتورة هناء سرور وكيلة وزارة الصحة على رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير أكياس الدم لمواجهة حالات الطوارئ، وأضافت أن المديرية وضعت خطة للاستعداد لعيد الفطر المبارك بتخصيص عربات إسعاف بالقرب من أماكن الصلاة، وتكثيف الرقابة على محال ومصانع الأسماك المملحة والرنجة، والأسواق العامة ومتداولى الأغذية وعلى مصانع ومحال بيع المثلجات والآيس كريم والنوادى والمطاعم والأماكن السياحية والثلاجات الخاصة بحفظ اللحوم والأسماك والدواجن.

وأضافت أنه تم إلغاء الإجازات بجميع مستشفيات المحافظة وذلك لحين الانتهاء من احتفالات عيد الفطر.

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