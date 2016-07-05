استنفار أمنى فى السويس لاستقبال عيد الفطر ومدير الأمن يتفقد قوات الشرطة

واصلت قوات الأمن بالسويس حالة الاستنفار الأمنى استعدادا لعيد الفطر، حيث تم تكثيف التواجد الأمنى بالمدخل الجنوبى لقناة السويس، والقيام بتأمين المنشآت الحيوية والطرق والموانئ المطلة على خليج السويس فى محافظة السويس.

وقام اللواء مجدى عبدالعال مدير أمن السويس، واللواء محمود شبانة نائب مدير أمن السويس، بتفقد قوات الشرطة المكلفين بعمليات التأمين بشوارع المحافظة.

وقال مصدر أمنى، إن قوات الشرطة بالسويس واصلت بقيادة اللواء مجدى عبدالعال مدير أمن السويس عمليات التمشيط الأمنى الواسع بفحص القرى الزراعية غرب قناة السويس والمتاخمة للمجرى الملاحى لقناة السويس، كما استمرت قوات الأمن فى عمليات التمشيط الأمنى بجبال عتاقة والعين السخنة بالسويس.

وأكد المصدر الأمنى، أن التواجد الأمنى بكثافة مستمر بالطرق التى تربط محافظة السويس مع سيناء وخاصة بنفق الشهيد أحمد حمدى وطريق السويس- عيون موسى وطريق السويس- شرم الشيخ فى ظل تواجد قيادات امنية من مديرية أمن السويس.

وأوضح المصدر، أن عمليات الفحص فى نفق الشهيد أحمد حمدى الذى يربط السويس مع سيناء تتم بدقة وباستخدام أحدث أنواع الأجهزة التى يتم استخدامها فى فحص السيارات المتجهة من وإلى سيناء عن طريق نفق الشهيد أحمد حمدى.

وقال اللواء مجدى عبدالعال، مدير أمن السويس، إن الدوريات الأمنية متواجدة فى شوارع محافظة السويس طوال الـ 24 ساعة من أجل تأمين المحافظة، وأن الكمائن الأمنية فى مداخل ومخارج المحافظة تعمل بانتظام كامل ويقظة كاملة لقوات الأمن.

وأوضح مدير أمن السويس، أنه يوجد تنسيق كامل بين قوات الجيش والشرطة فى محافظة السويس من أجل التنفيذ الدقيق لعمليات التأمين.

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