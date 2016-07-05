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إلغاء رحلات 5 شركات دولية لانخفاض أعداد الركاب بمطار القاهرة

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إلغاء رحلات 5 شركات دولية لانخفاض أعداد الركاب بمطار القاهرة إلغاء رحلات 5 شركات دولية لانخفاض أعداد الركاب بمطار القاهرة

أرشيفية

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، إلغاء 5 رحلات دولية لعدم جدواها اقتصاديًا لقلة عدد الركاب، حسبما أفاد مراسلنا .

وصرحت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، بأن سلطات المطار تلقت إخطارًا من الخطوط التونسية بإلغاء رحلتها رقم 813، والمتجهة إلى تونس، فضلًا عن إخطار بإلغاء رحلة الخطوط الإيطالية رقم 896، والمتجهة إلى روما.

وأضافت المصادر، أن سلطات المطار تلقت 3 إخطارات بإلغاء رحلات كل من:” شركة طيران خطوط نسمة للطيران رقم 241 والمتجهة إلى جاسم، رحلة الخطوط السودانية المتجهة إلى الخرطوم رقم 102، ورحلة شركة المصرية العالمية للطيران رقم 112، والمتجهة إلى ينبع” .

 

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