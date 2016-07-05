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مصرع سيدة وإصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بأسيوط

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مصرع سيدة وإصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بأسيوط مصرع سيدة وإصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بأسيوط

صورة ارشيفية

مراسل «ONA»:
> لقيت سيدة مصرعها وأصيب 8 أشخاص آخرين اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق أسيوط البحر الأحمر بمدخل مركز الفتح.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من المقدم محمد فراح رئيس مباحث مركز شرطة الفتح يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بطريق “أسيوط – البحر الأحمر” بمدخل مدينة الفتح نتيجة السرعة الزائدة وانفجار إطار أحد السيارتين واختلال عجلة القيادة وانحرافها واصطدامها بأخرى.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة لموقع الحادث بالانتقال والفحص والمعاينة تبين أنا مصرع سيدة وإصابة 8 آخرين وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزى، ونقل المصابين إلى مستشفيات أسيوط الجامعى لتلقى العلاج. تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

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