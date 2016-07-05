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موظف يتهم أطباء قسم النساء والتوليد بمستشفى طلخا بالإهمال الطبى

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موظف يتهم أطباء قسم النساء والتوليد بمستشفى طلخا بالإهمال الطبى موظف يتهم أطباء قسم النساء والتوليد بمستشفى طلخا بالإهمال الطبى
اتهم موظف أطباء قسم النساء والتوليد بمستشفى طلخا المركزى، بالدقهلية، بالإهمال الطبى، وتلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بتقدم فتح محمد فتح 52 سنة موظف ومقيم قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا ببلاغ، بتضرره من أطباء قسم النساء والتوليد بمستشفى طلخا المركزى لإهمالهم فى علاج زوجته "رضا ع م" أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية لها بالمستشفى، مما نتج عنه حدوث مضاعفات لها عقب خروجها من المستشفى.

وبالكشف عليها طرف طبيبة أمراض نساء وتوليد بعيادتها الخاصة، طلبت إجراء أشعة لها والتى تبين من خلالها وجود جزء من المشيمة مازال داخل الرحم، فقام باصطحابها إلى المستشفى مرة أخرى وتم استئصاله، وتم تحرير المحضر رقم 9549 إدارى مركز طلخا لسنة 2016 وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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