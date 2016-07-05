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عقد جلسة صلح لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية عرب الرمل فى المنوفية

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عقد جلسة صلح لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية عرب الرمل فى المنوفية عقد جلسة صلح لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية عرب الرمل فى المنوفية
عقدت مديرية أمن المنوفية، جلسة صلح وإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى عقل والراوى بقرية عرب الرمل دائرة المركز، وحضر الصلح أهلية الطرفان ولجنة المصالحات والحكماء ورؤوس العائلات أحمد رفعت – عضو مجلس النواب – عن دائرة مركزى [قويسنا – بركة السبع] والعميد رأفت عبد الحليم مأمور مركز قويسنا، تحت إشراف اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، وذلك بسرادق أمام منزل المجنى عليه، وبحضور 500 شخص من أهالى القرية والقرى المجاورة، وتم الصلح بين الطرفين، وتم تقديم الكفن، وكذا الدية المتفق عليها وقدرها 600 ألف جنيه، تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 5366 إدارى مركز قويسنا لسنة 2016 م، وجار العرض على النيابة.

كان اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من الرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا، يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين ومتوفى، بالانتقال الفورى تبين أن طرفى المشاجرة طرف أول عائلة عقل، طرف ثانى عائلة الراوى، وذلك بسبب خلافات على الجيرة ولهو الأطفال ونتج عنها إصابة 9 أشخاص من الطرفين ومصرع شخص عائلة أخرى أثناء فضه المشاجرة، ويدعى "خالد.ع.ا" تاجر وتم نقلهم إلى المستشفى، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

جلسة صلح لإنهاء خصومة ثأرية (1)
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الأهالى قبل الصلح

جلسة صلح لإنهاء خصومة ثأرية (2)
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تقديم الكفن

جلسة صلح لإنهاء خصومة ثأرية (3)
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النائب أحمد رفعت عضور مجلس النواب أثناء الجلسة


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