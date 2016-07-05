حسام باولو لـ في الجول: ماذا أفعل لكي أسجل في الشناوي.. لم أكن محظوظا

تسائل حسام باولو مهاجم سموحة عما يمكن فعله لتسجيل هدف في شباك أحمد الشناوي حارس الزمالك، بعدما تصدى الحارس لـ3 كرات محققة من المهاجم.

وتعادل الزمالك مع سموحة 1-1 في إطار الجولة الـ33 من الدوري الممتاز.

وقال هداف الدوري لـFilGoal.com: "لم أكن محظوظا أمام الزمالك، بدأت المباراة بكل قوة وكنت أتمنى أن أحرز هدفا".

وأضاف "كنت أصب كامل تركيزي داخل الملعب. كنت أريد أن أستغل أي فرصة تتاح لي لتسجيل هدف".

وشدد "سوء الحظ كان سبب عدم تسجيلي لهدف في شباك الشناوي. حاولت بشتى الطرق لكن لم يكن هناك جدوى.. ماذا أفعل أكثر من ذلك؟".

وعن تصريحه عقب المباراة أن الشناوي "عامل عمل" (طالعه من هنا) قال: "لم أقصد ذلك طبعا"، قبل أن يضيف مازحا "حتى لو عامل عمل، إحدى تلك الكرات كانت ستدخل المرمى".

واستدرك "الشناوي كان جيدا للغاية، كنت أتمنى إحراز هدف لنفوز لأضمن مكانا لسموحة في المربع الذهبي ولأسجل أول أهدافي في شباك الزمالك".

وعن الانضمام للمنتخب قال "لو أراد الله ذلك سأنضم للمنتخب، أفعل كل ما في وسعي وسأجتهد لأخر لحظة".

وسجل باولو 16 هدفا يتصدر بهم قائمة هدافي الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي.