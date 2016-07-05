التعرف على جثة سيدة عثر عليها غارقة بناحية منية النصر بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث منية النصر من كشف هوية جثة طافية لسيدة مجهولة بترعة البحر الصغير.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، يفيد بالعثور على جثة طافية لسيدة مجهولة بترعة البحر الصغير أمام قرية الدراكسة بمنية النصر، ونقلها إلى مستشفى منية النصر المركزى، وورد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

وحضر لديوان مركز الشرطة، "صبرى.س.ع" 65 فلاح، وأحمد.م"41 سنة حاصل على ليسانس آداب، ويقيمان قرية ديمشلت دائرة مركز دكرنس، وقررا أن الجثة لنجلة الأول وزوجة الثانى شيماء 30 سنة ربة منزل ومقيمة بذات القرية ومريضة نفسيا ومتغيبة عن منزل الزوجية منذ ثلاثة أيام ولم يبلغا بغيابها ولم يتهما أحدا بالتسبب فى وفاتها وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة والتى أمرت بدفن الجثة.

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