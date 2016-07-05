بن عرفة: شائعات انتقالي لبرشلونة وإشبيلية صحيحة ولم أتلق عروضا من أتلتيكو

(إفي) أكد حاتم بن عرفة لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الجديد خلال تقديمه أن الشائعات التي كانت تربطه ببرشلونة وإشبيلية صحيحة، نافيا وجود أي مفاوضات معه من قبل أتلتيكو مدريد.

وقال بن عرفة "الشائعات بشأن برشلونة صحيحة، لكن ليست تلك المتعلقة بأتلتيكو مدريد"، وذلك أثناء مؤتمر صحفي مع رئيس الـ(بي إس جي) ناصر الخليفي، قبل أن يعترف أن إشبيلية كان على بعد دقائق معدودة من الحصول على خدماته.

كان انتقال بن عرفة (29 عاما) قد تم الإعلان عنه مطلع الشهر الجاري، ويمتد تعاقده مع الفريق الباريسي لموسمين اثنين.

بالمثل، أوضح اللاعب الفرنسي أنه يشعر بقدرته على التأقلم مع "لاعبين كبار"، مضيفا أنه يشعر بـ"السعادة لانضمامه لأحد أفضل الفرق في العالم".