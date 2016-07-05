أخبار عاجلة

مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر" -
البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 صور ترصد ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ناصر الخليفي: لم نتحدث مع رودريجيز ولا ريال مدريد

Google+ Print
ناصر الخليفي: لم نتحدث مع رودريجيز ولا ريال مدريد ناصر الخليفي: لم نتحدث مع رودريجيز ولا ريال مدريد

(إفي) نفى رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الشائعات التي أثيرت حول اهتمام فريقه بضم الكولومبي جيمس رودريجيز لاعب ريال مدريد، مؤكدا أن البي إس جي لم يدخل في أي نوع من المفاوضات.

وقال الخليفي "لم نتحدث معه، ولا مع ريال مدريد، ولا مع أي أحد"، وذلك خلال تقديم مدرب الفريق الجديد الإسباني أوناي إيمري في العاصمة الفرنسية باريس.

كانت الصحافة الرياضية العالمية قد تكهنت مؤخرا أن باريس سان جيرمان مهتم بالحصول على خدمات لاعب الوسط الكولومبي وأنه مستعد لدفع 80 مليون يورو ليصبح ضمن أفضل اللاعبين أجرا على مستوى العالم.

وانتهى فريق العاصمة الفرنسية من التعاقد مع إيمري واللاعبين حاتم بن عرفة وجريجورتس كريشوفياك وتوماس مونير، ورغم أن رئيس النادي أعرب عن رضاه لكنه لم يستبعد مواصلة الحديث مع المدرب الجديد لمعرفة ما إذا كانت هناك احتياجات أخرى.

وأوضح "سيلعب دورا كبيرا أيضا في اختيار اللاعبين معنا. نتحدث كأسرة"، معتبرا أن فريق العاصمة الفرنسية يضم حاليا اللاعبين الذين يحتاجهم وأنه سعيد بوجودهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع