إيمري: الفوز بدوري الأبطال مع باريس سان جيرمان هدف أكيد

(إفي) أكد الإسباني أوناي إيمري المدرب الجديد لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي أن الفوز بدوري أبطال أوروبا "هدف مؤكد" في المشروع الذي يستهدف جعل فريق العاصمة الفرنسية "أكبر وأفضل"، وذلك خلال تقديمه.

وأشار مدرب إشبيلية الإسباني السابق الذي انضم للفريق الفرنسي في 28 يونيو الماضي، أن الفوز بهذه البطولة "حلم ودافع" وهو "طريق يرغب في خوضه" خلال هذه المرحلة لذا فقد تم التعاقد معه حتى يوليو 2018.

وامتدح إيمري (44 عاما) حصوله على فرصة "امتلاك لاعبين كبار"، مؤكدا أن التحدي هو "إخراج أفضل ما لديهم" والبحث داخل كل منهم على "معايير التميز الكبرى أو الصغرى".

كما أبرز المدرب أن احتياجات فريقه مغطاة "في أغلب الجوانب"، موضحا أنه سيعمل في نفس الوقت على التعرف على اللاعبين بشكل أفضل.

وأكد "يمتلك النادي القدرة على بذل الجهد، لكن مع التشكيلة الموجودة حاليا اعتقد أن هناك إمكانات كافية. يتعلق الأمر بالتعرف على اللاعبين بشكل أفضل وسيتم حل هذه الأمور خلال فترة إعداد قبل الموسم".

بالمثل، كشف إيمري أن النادي أبلغه باستكمال ما أنجزه المدرب السابق الفرنسي لوران بلان، وأنه سيبذل قصارى جهده للحفاظ على شخصية الفريق والعمل "من أجل المصلحة العامة للفريق وكذلك للأفراد"، وأيضا تعزيز ثقة اللاعبين بأنفسهم.

من جانبه، قال رئيس النادي ناصر الخليفي إن البي إس جي وإيمري يتشاركان نفس فلسفة وأسلوب اللعب "الهجومي للغاية".

وأشاد رجل الأعمال القطري بحماس وخبرة و"عشق كرة القدم" التي يحظى بها إيمري، مضيفا أنه واثق من إعجاب مشجعي الفريق بانضمام المدرب الإسباني للقيادة الفنية لباريس سان جيرمان.