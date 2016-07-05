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"الصحة العالمية" تحتفل باليوم العالمى للفيروسات الكبدية 28 يوليو بالإسكندرية

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"الصحة العالمية" تحتفل باليوم العالمى للفيروسات الكبدية 28 يوليو بالإسكندرية "الصحة العالمية" تحتفل باليوم العالمى للفيروسات الكبدية 28 يوليو بالإسكندرية
بمناسبة اليوم العالمى للفيروسات الكبدية الموافق 28 يوليو تنظم منظمة الصحة العالمية" WHO" احتفالا كبيرا بهذا اليوم العالمى، بالتعاون مع الاتحاد الباسفيكى الآسيوى لأمراض الكبد بالإسكندرية.

وقال الدكتور عمر هيكل أستاذ الكبد والجهاز الهضمى عضو اللجنة العليا لأمراض الكبد وأحد المشاركين بمؤتمر الصحة العالمية، إن المؤتمر يعقد برئاسة الدكتورة سهام عبد الرحيم والدكتور هشام أيوب والدكتور عبد الفتاح هنو أساتذة الكبد بطب الاسكندرية.

وبحضور نخبة متميزة من أساتذة الكبد حوالى 60 أستاذا وبمشاركة أكثر من 800 طبيب متخصص فى أمراض الكبد.

وأشار الدكتورعمر هيكل إلى أن الهدف من المؤتمر هو الاحتفال باليوم العالمى للفيروسات الكبدية واستعراض جهود ، وخبراتها فى السنوات السابقة، والتى نجحت فى علاج ما يزيد عن 420 ألف مريض خلال العامين الماضيين بنسبة شفاء تصل الى 92 %.

وأوضح أن الهدف من الاحتفال بهذا اليوم هو تحفيز الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدنى والشركات لزيادة الوعى المجتمعى بطرق نقل العدوى بفيروسى سى وبى، والأهمية القصوى للفحص الدورى للاكتشاف المبكر للالتهاب الكبدى الفيروسي سى، خصوصا الفئات الأكثر عرضة للإصابة، وأيضا طلبة الجامعات، والعاملين بالحقل الصحى، والمخالطين للمرضى ، وأيضا مدمنى المخدرات الذين تزداد لديهم نسبة الاصابة.

وأضاف أنه سيتم إلقاء عدد من المحاضرات المتعلقة ببعض المعتقدات التى تساعد وتؤدى إلى انتشار العدوى بفيروس سى ، مثل الحلاقة الجماعية فى المواسم والموالد، وكذلك الختان أو الطهارة الجماعية على يد الداية أو الحلاق، وبعض طرق نقل العدوى فى محلات الباديكير، وعيادات الأسنان التى لا تطبق معايير الوقاية الطبية من ناحية غسل معدات الاسنان وتعقيمها، والمعدات الجراحية المستخدمة فى العمليات الصغيرة فى المساجد والمستوصفات، موضحا أن أعلى نسب اصابة هى من خلال عدوى المستوصفات والمراكز الطبية فى القرى والنجوع.


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