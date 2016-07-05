ضبط 213 هاربا من أحكام قضائية بأسوان

قام ضباط إدارة تنفيذ الأحكام بأسوان، بحملة مكبرة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، شملت الجهود ضبط 213 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

وقد أسفرت الجهود عن ضبط المحكوم عليه "محمد. ف" والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى جناية اتجار فى المخدرات بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

وكان من نتائج الحملة ضبط 91 هاربا من جنح الحبس الجزئى، وضبط 11 هاربًا من جنح الحبس المستأنف، وضبط 66 صادرة ضدهم أحكام بالغرامات، و44 محكوما عليهم فى جنح المخالفات بإجمالى مبالغ محصلة 1590 جنيها.

وقد تمت مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة، وجار إحالتهم للنيابات المختصة، لاتخاذ إجراءات تنفيذ هذه الأحكام.

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