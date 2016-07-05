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هيلث نيوز: موجات الحرارة يمكن أن تكون قاتلة خاصة للأطفال وكبار السن

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هيلث نيوز: موجات الحرارة يمكن أن تكون قاتلة خاصة للأطفال وكبار السن هيلث نيوز: موجات الحرارة يمكن أن تكون قاتلة خاصة للأطفال وكبار السن
كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن موجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تكون قاتلة خصوصا فى المدن الكبيرة المليئة بالأطفال وكبار السن.

وأوضح الباحث "روبرت جلاتر" طبيب الطوارئ فى مستشفى "لينوكس هيل" بمدينة نيويورك، أن كبار السن والأطفال والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة هم أكثر عرضة للأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة والموت.

وأشار "جلاتر" خلال الدراسة التى نشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، إلى أن أولئك الذين لديهم ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والسكرى، وأمراض الكلى، فضلا عن أولئك الذين يعانون من مرض عقلى، قد يكونوا فى خطر أعلى لحالات الطوارئ المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، بما فى ذلك التشنجات الحرارية، الإغماء الحرارى، الإنهاك الحرارى، وضربة الشمس أيضاً.

وأكد "جلاتر" أن هناك بعض الأدوية الخاصة بمدرات البول ومضادات الهيستامين وكذلك مضادات الاكتئاب والمهدئات تضعف التعرق وتعطل فى نهاية المطاف قدرة الجسم على تبريد نفسه.

ونصح الباحثون للتغلب على ارتفاع الحرارة، بشرب الماء عند الشعور بالعطش، ولكن لا يجب الشرب أكثر من اللازم، لافتين إلى أن ارتفاع معدل النبض، والصداع، والدوخة، والغثيان، قد تكون علامات أولية من الجفاف.


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