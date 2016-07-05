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ردًا على تهنئته بألبوم«عمرى إبتدا».. تامر حسنى لـ«رمضان صبحى»: شكرا يا مستقبل مصر

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ردًا على تهنئته بألبوم«عمرى إبتدا».. تامر حسنى لـ«رمضان صبحى»: شكرا يا مستقبل مصر ردًا على تهنئته بألبوم«عمرى إبتدا».. تامر حسنى لـ«رمضان صبحى»: شكرا يا مستقبل مصر

وجه المطرب تامر حسنى،  الشكر إلى لاعب النادي الأهلى الشاب رمضان صبحى، ووصفه بمستقبل ، وذلك عقب زيارته الاخيرة  لتهئته بصدور ألبومه “عمرى إبتدا”.

تامر نشر صورته  مع رمضان ، وكتب “شكراً اخويا ومستقبل مصر الكابتن رمضان صبحي على زيارتك الغاليه إحتفالاً بالألبوم وبأول إصدار فلاش البوم،شكراً لصديقك المحترم ميدو .شرفتوني”.

ألبوم تامر هو الثانى له مع شركة “روتانا”،و يضم  14 أغنية، و تعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين لأول مرة،ومنهم  تامر عاشور، تامر علي، طارق مدكور، توما، بجانب كل من أمير طعيمة، نادر عبد الله ،ايمن بهجت قمر، وليد سعد، وتميم.

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