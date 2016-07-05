راديو "صوت إسرائيل": سقوط 3 قذائف هاون من سوريا شمال الجولان

ذكر راديو "صوت إسرائيل" الثلاثاء، أن 3 قذائف هاون سقطت بمحاذاة السياج الأمنى شمال هضبة الجولان، تم إطلاقها من الأراضى السورية".إعلان - Ads إعلان - Ads
وكان الجيش الإسرائيلى قد أعلن أمس الاثنين أنه قصف هدفين للجيش السورى فى أعقاب إطلاق نار باتجاه الحدود الشمالية.
وأشار الراديو إلى أن القذائف لم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية، ويُعتقد أن القذائف سقطت عن طريق الخطأ خلال المعارك الدائرة فى سوريا- حسب الراديو-.
وكان الجيش الإسرائيلى قد أعلن أمس الاثنين أنه قصف هدفين للجيش السورى فى أعقاب إطلاق نار باتجاه الحدود الشمالية.
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