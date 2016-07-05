راديو "صوت إسرائيل": سقوط 3 قذائف هاون من سوريا شمال الجولان

ذكر راديو "صوت إسرائيل" الثلاثاء، أن 3 قذائف هاون سقطت بمحاذاة السياج الأمنى شمال هضبة الجولان، تم إطلاقها من الأراضى السورية".

وأشار الراديو إلى أن القذائف لم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية، ويُعتقد أن القذائف سقطت عن طريق الخطأ خلال المعارك الدائرة فى سوريا- حسب الراديو-.

وكان الجيش الإسرائيلى قد أعلن أمس الاثنين أنه قصف هدفين للجيش السورى فى أعقاب إطلاق نار باتجاه الحدود الشمالية.

>