أخبار السعودية..إدانات عربية وعالمية للهجمات الإرهابية فى السعودية

أدانت الكويت التفجيرات الإرهابية التى طالت مدينتى جدة والقطيف ومحيط المسجد النبوى الشريف فى المدينة المنورة بالسعودية.

وبعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية فجر الثلاثاء، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك السعودية أعرب فيها عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة للتفجيرين الإجراميين على أحد المقار الأمنية قرب الحرم النبوى الشريف وبالقرب من أحد المساجد فى مدينة القطيف شرقى السعودية.

وقال أن هذين العملين الإرهابيين واللذين لم يراع منفذوها حرمة بيوت الله تعالى وحرمة هذا الشهر الفضيل وحرمة الأنفس التى حرمها الله تعالى يتنافيا مع الدين الإسلامى الحنيف ومع كافة الشرائع والقيم الإنسانية.

وأكد وقوف الكويت مع السعودية وتعاطفها معها وتأييدها بكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ولمواجهة هذه الأعمال الإرهابية، مجددا موقف الكويت الثابت ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ومساندتها لكل الجهود الدولية الرامية لمحاربته وتجفيف منابعه.

كما عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لخادم الحرمين الشريفين ولحكومة وشعب السعودية ولأسر وذوى ضحايا هذين الحادثين الإجراميين الشنيعين، سائلا المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ السعودية وشعبها من كل سوء ومكروه.

كما أدان رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم التفجير الانتحارى الذى وقع قرب المسجد النبوى الشريف بالمدينة المنورة، وأعرب- فى برقية تعزية لرئيس مجلس الشورى السعودى عبدالله بن محمد بن إبراهيم- عن خالص التعازى بالضحايا سائلا المولى أن يتقبلهم شهداء ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وقال أن استهداف الأماكن المقدسة يثبت أن الإرهاب لادين له وأن الإرهابيين بعيدون كل البعد عن تعاليم الشريعة الإسلامية.

وأكد الغانم وقوف وتضامن الشعب الكويتى مع الأشقاء السعوديين فى كافة الظروف والمحن، معتبرا استهداف الأماكن المقدسة استهدافا للإسلام والمسلمين، ولفت إلى أنه فى الوقت الذى تقدم فيه السعودية خدمات غير مسبوقة من أجل راحة الحجاج والمعتمرين وزوار البيت الحرام فإن الإرهابيين يعيثون فى الأرض قتلا ويستهدفون دماء المسلمين.

وأضاف الغانم أن المملكة تدفع ثمن مواقفها المناهضة للإرهاب والإرهابيين، مؤكدا أن مثل تلك الأعمال لن تنجح فى النيل من المملكة التى تجاوزت محطات صعبة كثيرة بفضل حكمة قياداتها.

وأعرب عن الثقة فى قدرة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين على إدارة ملف الحج وحماية المقدسات بنجاح كما كانت على الدوام.

من جهته استنكر رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، الأعمال الإرهابية الجبانة التى طالت السعودية مساء أمس.وقال عقيلة، فى بيان له اليوم، "بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن أعضاء المجلس نستنكر الأعمال الإرهابية الجبانة التى طالت المملكة العربية السعودية مساء أمس، كما نتقدم للملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وللشعب السعودى الشقيق بخالص التعازى والمواساة القلبية لمن طالتهم أيادى الإرهاب والتطرف وتضامن الشعب الليبى مع المملكة فى حربنا الواحدة ضد الإرهاب والتطرف".

من جانبه أدان المتحدث الرسمى باسم الحكومة البريطانية فى الشرق الأوسط ‏وشمال أفريقيا إدوين سموأل اليوم الثلاثاء الهجمات الإرهابية التى وقعت أمس الاثنين ‏بالقرب من الحرم النبوى الشريف فى المدينة المنورة وقرب مسجد فى القطيف بالمنطقة ‏الشرقية بالسعودية.‏

وكتب المتحدث الرسمى للحكومة البريطانية، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى ‏‏"الفيس بوك"، قائلا "أدين بشدة الهجمات الإرهابية الجبانة التى استهدفت ‫السعودية فى المدينة ‏المنورة وفى القطيف وأتضامن مع عائلات ضحايا ‏الإرهاب الغادر".‏

وأضاف "العقل الإرهابى الذى استهدف ‫الحرم النبوى‬ فى ‫‏المدينة المنورة‬ حيث انتشر ‫‏الإسلام‬ ‏نحو العالم وحيث دُفن النبى، هو عقل معادٍ للإسلام والإنسانية ".‏

>