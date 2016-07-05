أخبار عاجلة

مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر" -
البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 صور ترصد ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مصرع تلميذ أثناء استحمامه بنهر النيل في سوهاج‎

Google+ Print
مصرع تلميذ أثناء استحمامه بنهر النيل في سوهاج‎ مصرع تلميذ أثناء استحمامه بنهر النيل في سوهاج‎

غرق – أرشيفية

مراسل «ONA»:

لقي تلميذ مصرعه، مساء أمس الإثنين، غرقًا أثناء قيام بالإستحمام بنهر النيل بمنطقة الجزيرة بمدينة جرجا في سوهاج.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة جرجا بوصول الطفل محمود جابر محمود 11 سنة تلميذ – ويقيم شارع أبو عمره ببندر جرجا إلي  مستشفي جرجا العام جثة هامدة، وبالانتقال والفحص وسؤال والد المتوفـي جابر محمود حسين 45 سنة عامل – ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجله بالاستحمام بنهر النيل بمنطقة الجزيرة.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة “إسفكسيا الغرق”، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1500 إداري القسم لسنة 2016 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا