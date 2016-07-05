مصرع تلميذ أثناء استحمامه بنهر النيل في سوهاج‎

مراسل «ONA»:

لقي تلميذ مصرعه، مساء أمس الإثنين، غرقًا أثناء قيام بالإستحمام بنهر النيل بمنطقة الجزيرة بمدينة جرجا في سوهاج.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة جرجا بوصول الطفل محمود جابر محمود 11 سنة تلميذ – ويقيم شارع أبو عمره ببندر جرجا إلي مستشفي جرجا العام جثة هامدة، وبالانتقال والفحص وسؤال والد المتوفـي جابر محمود حسين 45 سنة عامل – ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجله بالاستحمام بنهر النيل بمنطقة الجزيرة.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة “إسفكسيا الغرق”، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1500 إداري القسم لسنة 2016 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.