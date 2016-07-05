وكالة ناسا الأمريكية: مسبار جونو دخل مداره حول كوكب المشتري

أكد علماء وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، الليلة الماضية أن مسبار جونو، وهي مركبة فضائية بحجم ملعب كرة القدم مصممة لفك غموض بعض من أسرار مجموعتنا الشمسية، دخل بنجاح مدارا حول كوكب المشتري، أكبر وأقدم كوكب في المجموعة الشمسية، كما يمتلك بعضا من أقوى الإشعاعات التي رصدها العلماء على الإطلاق.
وذكرت صحيفة /واشنطن بوست/ الأمريكية أنه في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة بدأت ناسا البث من مركز مراقبة البعثة لتوثيق دخول المركبة جونو إلى مدار حول كوكب المشتري. وعلى الرغم من أن البث المصور كان حيا، فإن التقرير لم يكن لحظيا بالضبط حيث تستغرق إشارات المركبة الفضائية 48 دقيقة كي تقطع 534 مليون ميل إلى “هوائي شبكة الفضاء العميق”، في جولدستون، كاليفورنيا.
وفي الساعة 11:18 مساء ، أعلن الفريق بدء إشعال محرك مصمم لمساعدة المسبار على الانزلاق في مدار أمثل. وبعد عشرين دقيقة ، أكد الفريق أن المحرك قد أشتعل بما يكفي لدخول مدار.
وقد تمكن مسبار جونو الذي اطلق إلى الفضاء منذ خمس سنوات من تشغيل محركه الصاروخي لإبطاء اقترابه من الكوكب وتجنب التأثر بجاذبيته. وأكدت سلسلة من الأصوات بثها المسبار أن عملية الإبطاء قد جرت بنجاح.
ولدى وصول البث من المسبار، انطلقت الهتافات في مقر التحكم بالرحلة في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في باسادينا في ولاية كاليفورنيا.
ويأمل العلماء باستخدام المسبار للتحسس بطبيعة أعماق كوكب المشتري. ويعتقد هؤلاء أن هيكل المشتري وتكوينه الكيمياوي يخفيان أدلة على أسرار تشكل الكون قبل نحو 4 مليارات ونصف المليار سنة.
وكان مهندسو ناسا قد حذروا من أن عملية تشغيل صاروخ الإبطاء محفوفة بالمخاطر.
ولم يسبق لأي مسبار أن مر بالقرب من كوكب المشتري، الذي يتميز بأحزمة شعاعية من القوة بمكان بحيث تتمكن من إتلاف الأجهزة الالكترونية غير المحمية بإحكام.
ولكن مسبار جونو يحمل درعا من مادة التايتانيوم يجنبه ضرر الإشعاع. ويبدو أن عملية الإبطاء الصاروخي التي استغرقت 35 دقيقة جرت دون أي منغصات.
ورغم أن مخاطر الإشعاع لم تم إزالتا كليا، فإنه من المرجح أن يتمكن جونو من إعداد الأجهزة المثبتة فيه للبدء بالتحسس بما يقع تحت غيوم المشتري المعتمة.
وسيستغرق دوران المسبار حول الكوكب زهاء 53 يوما. ومن المقرر أن يعمد إلى تشغيل محرك المسبار الصاروخي أواسط شهر أكتوبر المقبل بما يقلل مدة دورانه حول الكوكب إلى 14 يوما فقط. وعندئذ سيتمكن المسبار من بث المعلومات المفيدة حقا.