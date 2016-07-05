وكالة ناسا الأمريكية: مسبار جونو دخل مداره حول كوكب المشتري

أكد علماء وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، الليلة الماضية أن مسبار جونو، وهي مركبة فضائية بحجم ‏ملعب كرة القدم مصممة لفك غموض بعض من أسرار مجموعتنا الشمسية، دخل بنجاح مدارا حول كوكب ‏المشتري، أكبر وأقدم كوكب في المجموعة الشمسية، كما يمتلك بعضا من أقوى الإشعاعات التي رصدها ‏العلماء على الإطلاق‎.‎

وذكرت صحيفة /واشنطن بوست/ الأمريكية أنه في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت شرق ‏الولايات المتحدة بدأت ناسا البث من مركز مراقبة البعثة لتوثيق دخول المركبة جونو إلى مدار حول ‏كوكب المشتري. وعلى الرغم من أن البث المصور كان حيا، فإن التقرير لم يكن لحظيا بالضبط حيث ‏تستغرق إشارات المركبة الفضائية 48 دقيقة كي تقطع 534 مليون ميل إلى “هوائي شبكة الفضاء ‏العميق”، في جولدستون، كاليفورنيا.

وفي الساعة ‏‎11:18 ‎‏ مساء ، أعلن الفريق بدء إشعال محرك مصمم لمساعدة المسبار على الانزلاق في ‏مدار أمثل. وبعد عشرين دقيقة ، أكد الفريق أن المحرك قد أشتعل بما يكفي لدخول مدار. ‏

وقد تمكن مسبار جونو الذي اطلق إلى الفضاء منذ خمس سنوات من تشغيل محركه الصاروخي لإبطاء ‏اقترابه من الكوكب وتجنب التأثر بجاذبيته‎.‎ وأكدت سلسلة من الأصوات بثها المسبار أن عملية الإبطاء قد جرت بنجاح‎.‎

ولدى وصول البث من المسبار، انطلقت الهتافات في مقر التحكم بالرحلة في مختبر الدفع النفاث التابع ‏لناسا في باسادينا في ولاية كاليفورنيا‎.‎

ويأمل العلماء باستخدام المسبار للتحسس بطبيعة أعماق كوكب المشتري. ويعتقد هؤلاء أن هيكل ‏المشتري وتكوينه الكيمياوي يخفيان أدلة على أسرار تشكل الكون قبل نحو 4 مليارات ونصف المليار ‏سنة‎.‎

وكان مهندسو ناسا قد حذروا من أن عملية تشغيل صاروخ الإبطاء محفوفة بالمخاطر‎.‎

ولم يسبق لأي مسبار أن مر بالقرب من كوكب المشتري، الذي يتميز بأحزمة شعاعية من القوة بمكان ‏بحيث تتمكن من إتلاف الأجهزة الالكترونية غير المحمية بإحكام‎.‎

ولكن مسبار جونو يحمل درعا من مادة التايتانيوم يجنبه ضرر الإشعاع. ويبدو أن عملية ‏الإبطاء الصاروخي التي استغرقت 35 دقيقة جرت دون أي منغصات‎.‎

ورغم أن مخاطر الإشعاع لم تم إزالتا كليا، فإنه من المرجح أن يتمكن جونو من إعداد الأجهزة المثبتة فيه ‏للبدء بالتحسس بما يقع تحت غيوم المشتري المعتمة‎.‎

وسيستغرق دوران المسبار حول الكوكب زهاء 53 يوما‎.‎ ومن المقرر أن يعمد إلى تشغيل محرك المسبار الصاروخي أواسط شهر ‎أكتوبر المقبل بما ‏يقلل مدة دورانه حول الكوكب إلى 14 يوما فقط. وعندئذ سيتمكن المسبار من بث المعلومات المفيدة حقا‎.‎