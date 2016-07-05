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ضبط طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوهاج‎

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ضبط طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوهاج‎ ضبط طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوهاج‎

اسماك فاسدة .. ارشيفية

تمكنت مباحث بسوهاج، الثلاثاء، من ضبط طن و325 كيلو جرام من الأسماك المملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة مكبرة لضبط الأسواق قبل عيد الفطر.

كما نجحت الحملة، في ضبط 14 قضية تموينية بيانها كالتالـي :-”معروف سامي إبراهيم تادروس 67 سنة صاحب مخزن أسماك مملحة – ويقيم دائرة قسم طهطا لإدارته مخزن بدون ترخيص وحيازة وعرض سلع غذائية غير صالحة للأستهلاك الآدمي، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5523 جنح قسم طهطا لسنة 2016 “.

وضبط “علي إبراهيم محمد علي 42 سنة صاحب عهدة تموينية – ويقيم دائرة مركز طما لحيازته وعرض سكر تمويني ناقص الوزن وتم ضبط “200 كجم سكر” تحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين.

كما تم ضبـط: “5 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، 3 قضايا عدم حمل شهادة صحية، 2 قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، قضيتين توقف عن أنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية.

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