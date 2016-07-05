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مصرع تاجر في حادث انقلاب سيارة بسوهاج‎

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مصرع تاجر في حادث انقلاب سيارة بسوهاج‎ مصرع تاجر في حادث انقلاب سيارة بسوهاج‎

أرشيفية

مراسل «ONA»:

لقي تاجر مصرعه، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعي الغربي بجرجا في سوهاج.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جرجا بانقلاب سيارة علي الطريق الزراعي الغربي أمام نجع سعيد الشرقي دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة عصام محمد أحمد 27 سنة تاجر إطارات كاوتشوك – ويقيم ببندر جرجا السيارة رقم “و ر ف” 893 على الطريق، اختلت عجلة القيادة في يده حال محاولته تفادي أحدي المنحيات مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5713 جنح المركز لسنة 2016 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

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