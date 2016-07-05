بدء إضراب المعلمين في إنجلترا احتجاجًا على نقص تمويل المدارس

بدأ المعلمون في شتى أنحاء إنجلترا، صباح اليوم الثلاثاء، إضرابا لمدة 24 ساعة في نزاع طويل مع الحكومة بشأن نقص التمويل المخصص للمدارس.

وينظم المعلمون مسيرات اليوم بعد أن صوت أعضاء الاتحاد الوطني للمدرسين بأغلبية كبيرة لصالح الإضراب.

وكتب الاتحاد إلى وزيرة التعليم نيكي مورجان يدعوها إلى إجراء مناقشات “جادة” لمعالجة قضايا، يؤكد أنها تؤثر سلبا على التعليم.

وحدد الاتحاد ثلاثة أمور أساسية هي زيادة التمويل المخصص للمدارس والتعليم، وضمان وضع شروط القبول في جميع أنواع المدارس، واستئناف المفاوضات بشأن عقود المعلمين لمعالجة أعباء العمل.

ومن جانبها، قالت وزيرة التعليم نيكي مورجان “الإشارة إلى أننا لا نعطي الأولوية لتمويل المدارس أمر مخادع تتجلى الأهمية التي نوليها للتعليم من خلال حقيقة أننا نستثمر أكثر من أية حكومة سابقة في مدارسنا”، وأضافت “هذا العام ستصل ميزانية المدارس إلى نحو 40 مليار استرليني، بزيادة قدرها نحو 4 مليارات منذ عام 2011-2012، وهو أعلى مستوى وصل إليه التمويل”.

وأكدت نيكي مورجان أن المعلمين يعرضون تعليم الأطفال للخطر ويسببون إزعاجا لأولياء الأمور بسبب الإضراب الذي وصفته “بغير الضروري”.

أ ش أ