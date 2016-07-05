عشان العيد مايكملش إلا بالترمس.. تعرف على فوائده

لا تكتمل فرحة العيد عند بعض الأسر إلا بأطباق الترمس، هذه الأسرة تنعم بمجموعة من الفوائد نتيجة طبق الترمس تحميها من مختلف الأمراض.

ويقدم الموقع الأمريكى "هيلث" مجموعة من فوائد الترمس التى تجعل الجميع يضعه من ضمن أطباقهم الرئيسية فى العيد، حيث يعتبر الترمس من الأغذية التى تمنحك قيمة غذائية عالية لاحتوائه على كمية كبيرة من البروتينات، والألياف، وفيتامن ب المركب، والمعادن.

الترمس دواء للأمراض

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الترمس لإنقاص الوزن

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>أثبتت بعض الدراسات فوائد عديد للترمس يحافظ على صحة القلب، والأوعية الدموية، كما يساعد الترمس فى الحفاظ على الوزن وتساعد على امتصاص الفيتامينات التى يحتاجها الجسم.>الترمس يعطى الشعور بالشبع فيقلل من كمية الطعام المستهلكة فى الوجبات بالإضافة إلى أنه منخفض الدهون مقارنة بمن يتناولون الخبز الأبيض. وحذر العلماء البعض من تناول الترمس لبعض الأفراد وهم من يعانوا حساسية من الترمس، ومن يعانون من أنيميا الفول.

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