المرصد السورى: طائرات حربية تقصف مناطق فى ريف دير الزور الشرقى

ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان فى بريطانيا الثلاثاء، أن طائرات حربية قصفت مناطق فى ريف دير الزور الشرقى، مشيرة إلى استمرار المعارك بين قوات النظام السورى وتنظيم داعش فى ريف حمص الشرقى.

وأوضح المرصد أن المعارك لا تزال مستمرة بين قوات النظام من جانب، وتنظيم داعش الإرهابى من جانب آخر فى ريف حمص الشرقى، وفى محيط بلدة جب الجراح، وسط قصف متبادل بين الطرفين استهدف مناطق الاشتباك.

وأشار المرصد إلى أن صاروخا نوع أرض–أرض أطلقته قوات النظام سقط على مناطق فى بلدة حزرما بالغوطة الشرقية، مما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين.

كما استهدفت قوات النظام مناطق فى حى جوبر بأطراف العاصمة الشرقية بعدة قذائف، دون ورود معلومات عن الخسائر البشرية.

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