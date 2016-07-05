طائرات الأباتشى تقصف مواقع الحوثيين فى محافظة حجة الحدودية مع السعودية

قصفت طائرات الأباتشى لدول التحالف العربى فجر اليوم الثلاثاء مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح فى جبهة حرض وميدى شمال غرب اليمن الحدوديتين مع السعودية بعد قيام المليشيات بمهاجمة مواقع الجيش الوطنى فى الجبهة.

وأكد المركز الإعلامى للمنطقة العسكرية الخامسة أن الطائرات قصفت هذه المواقع بعد تصعيد القوات الانقلابية لاعتداءاتها المتكررة على مواقع الجيش الوطنى وعلى المناطق الحدودية السعودية ودمرت تجمعات وآليات الانقلابيين قرب منفذ حرض الحدودى مع السعودية وتبة الرمضة وميدى منها عربتان عسكريتان وعربة صواريخ كاتيوشا ودبابة وفرت عناصر المليشيات بعد هذه الضربات.

وأشار المركز إلى أن جنديا قتل وأصيب اثنان فى المعارك التى استمرت لفترة طويلة أمس فى الوقت الذى قتل فيه 7 من عناصر المليشيات وأصيب عدد آخر.

وفى صنعاء، ذكر المركز الإعلامى للمقاومة فى إقليم أزال أن طائرات التحالف قصفت فجر اليوم مواقع للمليشيات فى منطقة بنى بارق بمديرية نهم شرق محافظة صنعاء ودمرت لها عربة عسكرية وأدى القصف إلى مقتل وإصابة عدد من عناصرهم.

كما قصفت الطائرات منطقة حريب بنهم ومنطقة مسورة بمحافظة صنعاء.

وأشار المركز إلى أن العشرات من جنود الحرس الجمهورى الموالين للرئيس السابق فى ذمار90 كيلومترا جنوب صنعاء نظموا مسيرات غاضبة وقطعوا الشارع الرئيسى فى ذمار أمام المارة مساء أمس احتجاجا على عدم تسليم رواتبهم منذ عدة أشهر وحاولت مليشيات الحوثيين فض هذه المظاهرات بإطلاق النار فى الهواء لإخافتهم ومرة بالتفاوض إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل مع إصرار الجنود عدم مغادرتهم إلا برواتبهم.

ونقل المركز عن مواطنين فى ذمار أن الجنود الغاضبين رفعوا اللافتات وهتفوا بشعارات طالبت جميعها برحيل مليشيات الحوثى واتهموها بنهب المال العام.

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