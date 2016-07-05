ضبط 38 ألف صاروخ ألعاب نارية في جرجا‎ بسوهاج

مراسل «ONA»:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، الثلاثاء، من ضبط 38 ألف صاروخ ألعاب نارية خلال حملة أمنية مكبرة بمركز جرجا.

ونجح ضباط مباحث قسم جرجا، في ضبط المتهم أحمد زغلول أنور دردير 25 سنة حاصل على دبلوم ثانوي زراعي ويقيم شارع القيساريه ببندر جرجا وبحوزته 18940 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال ” صواريخ وشماريخ “.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار – تحرر عن ذلك المحضر رقم 1476 إداري قسم جرجا لسنة 2016.

كما تم ضبط المتهم صبره عبد المجيد ثابت 25 سنة عامل – ويقيم شارع عبد العزيز ببندر جرجا وبحوزته 19353 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال ” صواريخ وشماريخ ” وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار – تحرر عن ذلك المحضر رقم 1477 إداري قسم جرجا لسنة 2016.