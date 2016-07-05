أخبار عاجلة

مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر" -
البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 صور ترصد ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 180 كيلو جرام لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى أسوان

Google+ Print
ضبط 180 كيلو جرام لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى أسوان ضبط 180 كيلو جرام لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى أسوان
شنت محافظة أسوان لجنة تفتيش على السلع الغذائية بمدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، شاركت فيها قطاعات الصحة والطب البيطرى والتموين والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، ومباحث والتجارة الداخلية.

واستهدفت اللجنة التأكد من صلاحية المعروض السلعى للاستهلاك الآدمى، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، حيث أسفرت الجهود عن ضبط حوالى 180 كيلو جراما لحوم دواجن مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وذلك بعد اكتشاف أن المضبوطات كانت معدة للعرض فى ثلاجات مخزن سلع مواد غذائية بحى شرق مدينة أسوان، تم تحرير المحضر رقم 2625 لسنة 2016 جنح قسم ثان أسوان، وجار عرض المحضر على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

- ضبط 710 كيلو لحوم فاسدة داخل ثلاجة فى بولاق الدكرور
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه