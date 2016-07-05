ضبط 180 كيلو جرام لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى أسوان

شنت محافظة أسوان لجنة تفتيش على السلع الغذائية بمدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، شاركت فيها قطاعات الصحة والطب البيطرى والتموين والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، ومباحث التموين والتجارة الداخلية.

واستهدفت اللجنة التأكد من صلاحية المعروض السلعى للاستهلاك الآدمى، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، حيث أسفرت الجهود عن ضبط حوالى 180 كيلو جراما لحوم دواجن مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وذلك بعد اكتشاف أن المضبوطات كانت معدة للعرض فى ثلاجات مخزن سلع مواد غذائية بحى شرق مدينة أسوان، تم تحرير المحضر رقم 2625 لسنة 2016 جنح قسم ثان أسوان، وجار عرض المحضر على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

- ضبط 710 كيلو لحوم فاسدة داخل ثلاجة فى بولاق الدكرور

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