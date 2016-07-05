استقرار اسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 5/7/2016 وعيار 21 يسجل 400 جنية

استقرت اسعار الذهب فى مصر اليوم وذلكخلال تعاملات اليوم بعد ان شهدت موجة كبيرة من الارتفاع الكبير خلال الايام الماضية بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى مما ادى الى انخفاض سعر اليورو وزيادة الضغوط السلبية عليه .

وزادت نسبة الاقبال على الذهب الفترة الماضية على اعتبار انه من افضل السلع الموجودة بالاسواق المالية ، وطالب عدد كبير من الزعماء الاوروبيون بريطانيا بضرورة التحرك بشكل سريع من اجل انهاء حالة الاضطراب الاقتصادية والسياسية الموجودة حاليا فى الاسواق والتى اندلعت بعد نتيجة استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى واكد صندوق النقد الدولى بان ذلك سيؤثر بالسلب على حركة الاقتصاد العالمى .

وشهدت الفضة ايضا ارتفاع فى اسعارها خلال تعاملات اليوم والامس بالنسبة لسعر الاوقية ، وشهدت مؤشرات الاسهم العالمية حالة من الصعود بعد ان شهدت حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار الايام الماضية بسبب اضطراب حركة الاقتصاد العالمى ، وتراجعت مستويات السندات والعملات خلال تعاملات اليوم مما دفع المستثمرين الى شراء الذهب والذى قفز الى اعلى مستوى فى عامين عند مستوى عالى جدا لم يكن متوقع .

وشهدت اسعار الذهب على المستوى العالمى حالة من الارتفاع خلال تعاملات اليوم ، وبلغت قيمة مكاسب هذا الشهر حوالى ثمانية بالمائة مواصلا بذلك ارتفاعه للربع الثانى بشكل متتالى بعد ان بلغت نسبة الزيادة حوالى اربعة وعشرون بالمائة مع بداية العام الحالى .

وهناك حالة من التوقات باستمرار ارتفاع اسعار الذهب خلال الايام المقبلة حتى تنتهى ازمة الاضطراب والقلق السائدة فى منطقة اليورو ، اما عن اسعار الذهب داخل محلات الصاغة المصرية فنجد انها شهدت حالة من الاستقرار فى كل الجرامات بداية من عيار 24 حتى عيار 18 وكذلك بالنسبة لاسعار الاوقية وسعر الجنية الذهب .

شبكةعيونالإخبارية

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