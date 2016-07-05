سعر الدولار فى السوق السوداء اليوم الثلاثاء 5/7/2016 مقابل الجنية المصري

شهد سعر الدولار فى السوق السوداء خلال تعاملات اليوم حالة من الارتفاع التدريجى حيث بلغت سجل 11.07 جنية للشراء و 11.15 جنية للبيع ويذكر ان اسعار الدولار شهدت حالة من التراجع والزيادة خلال الاسبوع الماضى .

اما عن سعر الدولار الامريكى داخل البنوك نجد ان اسعاره شهدت حالة من الاستقرار حيث سجل 8.83 جنية للشراء و 8.88 جنية للبيع ، وسيقوم البنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر بطرح اليوم الثلاثاء عطاء دولارى بقيمة مائة وعشرين مليون دولار من اجل سد حاجة العملاء والمستوردين منه ومنع لجوءهم الى السوق السوداء .

وعلى الرغم من الاجراءات المشددة التى اتخذها البنك المركزى الايام الماضية وتشديد العقوبات على عدد كبير من شركات الصرافة الا ان هذه الاجراءات والقرارات لم تؤدى الى حدوث اى تغييرات فى اسعار الدولار حيث ان الاسعار تشهد حالة من التذبذب وعدم الاستقر فنجد ان اسعاره ترتفع يوما وتنخفض اليوم التالى وهكذا نظرا للعرض والطلب كما ان اسعاره ما زالت متخطية حاجز الـ 11 جنية .

وانتشرت انباء بالامس عن وجود نية لدى طارق عامر بخفض قيمة الجنية المصرى من اجل احداث حالة من التوازن بين سعر الدولار فى البنوك وسعره فى السوق الموازية ، ويذكر ان البنك المركزى سبق له وقام برفع قيمة الدولار وفائدتة داخل البنوك بسبب الارتفاع الجنونى الذى شهده الدولار داخل السوق الموازية ، كما قام بخفض قيمة الجنية المصرى .

كما اعلنت مصادر تابعة للبنك المركزى عن وصول وديعة قادمة من الامارات من اجل المساهمة فى رفع قيمة احتياطى النقد الاجنبى لدى مصر ، كما استلمت مصر الفترة الماضية دفعة من وديعة السعودية مما ساهم فى رفع احتياطى النقد الاجنبى من الدولار فى البنوك المصرية .

شبكةعيونالإخبارية

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