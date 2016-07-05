أخبار عاجلة

مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر" -
البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 صور ترصد ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال

سعر الدولار فى السوق السوداء اليوم الثلاثاء 5/7/2016 مقابل الجنية المصري

Google+ Print
سعر الدولار فى السوق السوداء اليوم الثلاثاء 5/7/2016 مقابل الجنية المصري سعر الدولار فى السوق السوداء اليوم الثلاثاء 5/7/2016 مقابل الجنية المصري

شهد فى السوق السوداء خلال تعاملات اليوم حالة من الارتفاع التدريجى حيث بلغت سجل 11.07 جنية للشراء و 11.15 جنية للبيع ويذكر ان الدولار شهدت حالة من التراجع والزيادة خلال الاسبوع الماضى .

اما عن سعر الدولار الامريكى داخل البنوك نجد ان اسعاره شهدت حالة من الاستقرار حيث سجل 8.83 جنية للشراء و 8.88 جنية للبيع ، وسيقوم البنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر بطرح اليوم الثلاثاء  عطاء دولارى بقيمة مائة وعشرين مليون دولار من اجل سد حاجة العملاء والمستوردين منه ومنع لجوءهم الى السوق السوداء .

وعلى الرغم من الاجراءات المشددة التى اتخذها البنك المركزى الايام الماضية وتشديد العقوبات على عدد كبير من شركات الصرافة الا ان هذه الاجراءات والقرارات لم تؤدى الى حدوث اى تغييرات فى اسعار الدولار حيث ان الاسعار تشهد حالة من التذبذب وعدم الاستقر فنجد ان اسعاره ترتفع يوما وتنخفض اليوم التالى وهكذا نظرا للعرض والطلب كما ان اسعاره ما زالت متخطية حاجز الـ 11 جنية .

وانتشرت انباء بالامس عن وجود نية لدى طارق عامر بخفض قيمة الجنية المصرى من اجل احداث حالة من التوازن بين سعر الدولار فى البنوك وسعره فى السوق الموازية ، ويذكر ان البنك المركزى سبق له وقام برفع قيمة الدولار وفائدتة داخل البنوك بسبب الارتفاع الجنونى الذى شهده الدولار داخل السوق الموازية ، كما قام بخفض قيمة الجنية المصرى .

كما اعلنت مصادر تابعة للبنك المركزى عن وصول وديعة قادمة من الامارات من اجل المساهمة فى رفع قيمة احتياطى النقد الاجنبى لدى ، كما استلمت مصر الفترة الماضية دفعة من وديعة مما ساهم فى رفع احتياطى النقد الاجنبى من الدولار فى البنوك المصرية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر"

مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر"

مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس

مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس

ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر

«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر