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3 أطعمة للتمتع بشعر صحى وطويل وجذاب.. أبرزها الأسماك الزيتية

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3 أطعمة للتمتع بشعر صحى وطويل وجذاب.. أبرزها الأسماك الزيتية 3 أطعمة للتمتع بشعر صحى وطويل وجذاب.. أبرزها الأسماك الزيتية
الشعر يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم والحفاظ على رؤوسنا دافئة، فى حين أن الضغط النفسى، وعلم الوراثة، والمستحضرات الصيدلانية والقضايا الهرمونية تؤثر بالسلب على صحة الشعر.

وفى هذا السياق، كشف فريق من الباحثين بجامعة واشنطن، أن كل نقص فى التغذية يمكن أن تؤثر على صحة ما نملك من الشعر والجلد والأظافر. وقدم الموقع الإخبارى الأمريكى “Livestrong” لائحة من الأطعمة التى يمكن أن تعمل لتحسين صحة الشعر، وتشمل:

1- الأسماك الزيتية
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>الأسماك الزيتية مثل السلمون والسردين والماكريل المرقط، وسمك الرنجة وثعبان البحر كلها مصادر ذات جودة عالية من البروتين والأحماض الدهنية الأساسية (DHA) أوميجا 3 وأوميجا 6، الضرورية لصحة الشعر والجلد والأظافر، وفقاً لجامعة ميريلاند.

وتظهر الأبحاث أن هذه الأحماض يمكن أن تساعد أيضاً فى علاج الشعر الجاف وتحسن لمعان وتألق الشعر، لافتةً إلى أن النساء الحوامل والمرضعات تحتاج إلى استشارة أطبائهم للاستهلاك الآمن لأن بعض الأسماك يمكن أن تحتوى على الزئبق وغيرها من السموم.

2- البذور
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>تتكون البذور من البروتينات والمعادن، التى تعزز صحة البشرة والأظافر والشعر وهى وسيلة لذيذ، لإضافة البروتينات ذات الأصل النباتى والأحماض الدهنية الأساسية التى تعتبر مفيدة بالنسبة لصحة الشعر. وهناك مجموعة متنوعة من البذور الجيدة للشهر، بما فى ذلك السمسم الأسود، بذور الكتان وعباد الشمس واليقطين والشيا.

3- الخضراوات الخضراء الداكنة
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>الخضراوات الخضراء داكنة اللون مثل البروكلى، اللفت، السبانخ والسلق لديها مصادر هائلة من فيتامين (أ) والحديد، والأول ضرورى لإنتاج الزيوت الطبيعية فى الشعر وإعطائه تألق ومرونة، والثانى ضرورى جداً لتقوية الشعر.

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