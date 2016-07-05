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سى.إن.إن: السعودية تمثل هدف مهم لتنظيم داعش

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سى.إن.إن: السعودية تمثل هدف مهم لتنظيم داعش سى.إن.إن: السعودية تمثل هدف مهم لتنظيم داعش
قالت "سى.إن.إن" الأمريكية، إن سلسلة الهجمات التى استهدفت المملكة العربية هذا الأسبوع، هى هجمات إرهابية، تأتى فى أعقاب هجمات مثيلة فى دول إسلامية أخرى، حيث وقعت إعتداءات إرهابية فى تركيا وبنجلاديش واليمن والعراق، الأسبوع الماضى.

وأشار تيم ليستر محلل شئون الشرق الأوسط بالشبكة الأمريكية، فى تعلق الثلاثاء، على الهجمات التى استهدفت المدينة المنورة والقطيف، إن الهجمات تتفق مع نهج تنظيم داعش، كما أن المملكة العربية تمثل هدف حقيقى لإظهار التنظيم الإرهابى قدرته على توجيه ضربات أكبر من إمكانياته المتوقعة.

وأكد ليستر أن السعودية تمثل هدف كبير بالنسبة لداعش، وكان التنظيم قد أعلن مسئوليته عن تفجير انتحارى، استهدف مسجد تابع لقوات الطوارئ الخاصة، جنوب البلاد، أغسطس الماضى، مما أسفر عن سقوط 13 قتيلا وإصابة 9 أشخاص.

ويقول بيتر بيرجين محلل الشأن الأمنى بشبكة "سى.إن.إن"، إن تنظيم داعش دعا إلى شن هجمات خلال شهر رمضان والآن وقع ذلك بالفعل.

وأضاف أن استهداف مسجد شيعى فى القطيف وكيان تابع للولايات المتحدة والمدينة المنورة، التى تحظى بمكانة مقدسة لدى المسلمين، يهدف إلى إحراج السعوديين.

وأضاف أن الهجوم الانتحارى الذى استهدف المدينة وقع فى شهر رمضان، مما سيكون له رد فعل قوى من قبل المسلمين حيث الإدانة الشديدة والتعجب.

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