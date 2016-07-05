بالصور.. عزوف المواطنين عن شراء كعك العيد والحلويات بسبب غلاء الأسعار

رغم أن مدينة طنطا تشتهر بصناعة الحلوى، ومنبع رئيسى لمصانعها فى مصر نظرا لما امتازت به من أشهر مصانع الحلويات، وقربها من ميدان السيد أحمد البدوى، الذى اقترنت زيارته بشراء الحلوى والحمص، إلا أن غلاء الأسعار هذا العام جعل الناس يعزفون عن الشراء، وخاصة فى منتجات "كعك العيد" ما تسبب فى خسارة فادحة للتجار وأصحاب المخابز فى موسمهم السنوى.

وكان الطنطاوية أهالى مدينة طنطا والقرى التابعة لها والمحافظات المجاورة قد اعتادوا كل عام مع منتصف شهر رمضان، على النزول لشوارع مدينة طنطا لشراء الحلويات وكعك العيد من المحلات المجاورة لشيخ العرب السيد على حد وصفهم.

ومنذ منتصف الشهر، بدأت محلات ومعارض حلوى وكعك العيد عرض الحلويات فى شوارع درب الأثر والقيصرية والسكة الجديدة والمديرية وميدان الساعة، وهى الأماكن المجاورة لمسجد السيد البدوى فى عرض منتجاتها من الحلويات، والمخبوزات، إلا أن إقبال الجماهير كان ضعيفا جدا هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.

وأرجع الأهالى ذلك لغلاء الأسعار وارتفاعها بشكل مبالغ فيه، حيث إن هناك زيادة فى أسعار كعك العيد خلال العام الحالى بنسبة 20 % مقارنة بالعام الماضى، ووصل سعر كيلوا الكعك السادة إلى 60 جنيها.

وقالت نهى شريف "صدمت من الأسعار وشفت علب منوعة تبدأ من 300 جنيه ووصلت إلى 1500 جنيه" قائلة هو فى كده.. طيب الغلبان يعمل ايه؟

وقال محمد رمضان صاحب مخبز أفرنجى: إن سبب الغلاء هو ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج كالدقيق والسكر والسمن، بعد زيادة أسعار الدولار، على حد قوله، وأضاف رمضان أن سعر كيلو الكعك "سادة - ملبن - عجمية" بلغ 55 جنيها وكيلو الكعك المحشى "عين جمل" 80 جنيها، والكعك الفسدق بـ90 جنيها.



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أحد محلات الحلويات بطنطا



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أسعار الحلوى والشيكولاتة



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بضاعة بلا مشترين



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عروض بالجملة وعزوف جماهيرى



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جانب من المعروضات



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ربة منزل تكتفى بالسؤال عن الأسعار



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طفل يقف شاردا أمام عروش حلويات العيد



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جانب من العرض

- الغرف التجارية: أسعار مستلزمات كعك العيد "محلك سر" وزيادة بسيطة فى السكر

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