مخيون: تفجير المدينة الإجرامى يدل على انحراف فكرى لمرتكبى الحادث

استنكر يونس مخيون رئيس حزب النور بشدة الحادث الإجرامى الذى وقع فى مدينة رسول الله (ص) قبل الإفطار أمس.

وأشار، فى تصريح له، إلى أن هذا الحادث البشع يدل على انحراف فكرى خطير، وعلى الطبيعة الإجرامية والنفس المريضة لهذه الفئة المنحرفة التى تقوم بهذه الأعمال التى لا تتوافق مع دين أو أخلاق أو قيم إنسانية. مضيفا "لقد استهدفوا أبرياء آمنين فى حرم رسول الله (ص) وفى شهر فضيل، والناس صائمون.

وتقدم مخيون بخالص التعازى للمملكة العربية السعودية قيادة وشعب داعيا الله عز وجل أن يتقبل الضحايا فى الشهداء وأن ينتقم من هذه الفئة الضالة، مطالبا بإقامة القصاص العادل والسريع على من يقف وراء الحادث.

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