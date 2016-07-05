أخبار عاجلة

مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر" -
البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 صور ترصد ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مخيون: تفجير المدينة الإجرامى يدل على انحراف فكرى لمرتكبى الحادث

Google+ Print
مخيون: تفجير المدينة الإجرامى يدل على انحراف فكرى لمرتكبى الحادث مخيون: تفجير المدينة الإجرامى يدل على انحراف فكرى لمرتكبى الحادث
استنكر يونس مخيون رئيس حزب النور بشدة الحادث الإجرامى الذى وقع فى مدينة رسول الله (ص) قبل الإفطار أمس.

وأشار، فى تصريح له، إلى أن هذا الحادث البشع يدل على انحراف فكرى خطير، وعلى الطبيعة الإجرامية والنفس المريضة لهذه الفئة المنحرفة التى تقوم بهذه الأعمال التى لا تتوافق مع دين أو أخلاق أو قيم إنسانية. مضيفا "لقد استهدفوا أبرياء آمنين فى حرم رسول الله (ص) وفى شهر فضيل، والناس صائمون.

وتقدم مخيون بخالص التعازى للمملكة العربية قيادة وشعب داعيا الله عز وجل أن يتقبل الضحايا فى الشهداء وأن ينتقم من هذه الفئة الضالة، مطالبا بإقامة القصاص العادل والسريع على من يقف وراء الحادث.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة