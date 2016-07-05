إيران تدين الهجمات الانتحارية فى السعودية

دانت إيران الهجمات الانتحارية التى استهدفت ثلاثة مساجد فى ثلاث مدن سعودية بينها المدينة المنورة، كما ذكر التلفزيون الحكومى الإيرانى الثلاثاء.

وقال الناطق الجديد باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمى أن إيران "تدين بشدة الإرهاب بكل اشكاله وفى كل مكان فى العالم". وأضاف أن "الارهاب لا يعرف حدودا وليس هناك حل سوى التلاحم والوحدة الدولية والاقليمية ضد هذه الظاهرة".

وإيران الشيعية والسعودية السنية القوتان الاقليميتان الكبيرتان، على خلاف بسبب عدد من القضايا الاقليمية وخصوصا النزاع فى سوريا واليمن.

وقطعت الرياض مطلع يناير علاقاتها الدبلوماسية مع طهران بعد مهاجمة متظاهرين لسفارتها فى العاصمة الإيرانية.

ووقعت ثلاثة تفجيرات انتحارية الاثنين فى السعودية فى جدة والقطيف والمدينة المنورة، من دون أن تعلن بعد أى جهة مسؤوليتها عنها.

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