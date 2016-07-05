انتبهى.. أضرار لا تعرفينها عن كريمات إزالة الشعر.. حرق البشرة أبرزها

• تهيج الجلد

كريمات مزيل الشعر الشعبية تقوم بإزالة الشعر عن طريق ذوبان الشعر، حيث تحتوى على مواد كيميائية تهاجم الشعر وتحطم هيكله الطبيعى ولم تقتصر وظيفتها على هذا فقط لكنها تضر البشرة. وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Livestrong”، عن أضرار استخدام كريمات إزالة الشعر التى تحتوى على مواد كيميائية قاسية، وتشمل:>تهيج الجلد والحساسية الشائعة من الآثار الجانبية لكريمات إزالة الشعر التى تسبب توخز الجلد، وقد تستمر لدى الأشخاص ذوى البشرة الحساسة لساعات بعد التطبيق.

ويمكن أن تسبب جفاف، والحكة، والطفح الجلدى، ولتجنب هذه الأعراض يفضل استخدام الحلاوة أو وضع طبقة رقيقة من الكريم المزيل للشعر.

• حرق كيماوي

>يمكن أن تحدث حروقا كيميائية شديدة مع استخدام كريمات الشعر الإزالة، حيث يتكون كل من الشعر والجلد من نفس البروتينات والأحماض الأمينية.

ووجد الباحثون أن وضع كريمات إزالة الشعر على الجلد لفترة طويلة جدا، أو إذا لم يتم شطفها تماماً لسوف يبدأ تكسر الجلد، مما يؤدى إلى حرق كيماوى.

• الرائحة الكريهة

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