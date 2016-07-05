غلق باب التقدم لمناقصة توريد عقار "الهارفونى" المحلى لمراكز الكبد

أكد مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، أنه تم غلق باب التقدم أمام الشركات لمناقصة توريد "الهارفونى" المحلى إلى مراكز الكبد والعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى.

وقال المصدر لـ "اليوم السابع"، إنه متوقع توريد الهارفونى المحلى إلى مراكز الكبد بسعر 500 جنيه، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد خفضا لأسعار عقاقير علاج فيرس سى .

وأوضح أنه يتم حالياً استكمال كافة إجراءات المناقصة تمهيداً لتحديد الأسعار النهائية وتحديد مواعيد التوريد للمراكز .

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