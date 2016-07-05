أخبار عاجلة

مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر" -
البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 صور ترصد ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

غلق باب التقدم لمناقصة توريد عقار "الهارفونى" المحلى لمراكز الكبد

Google+ Print
غلق باب التقدم لمناقصة توريد عقار "الهارفونى" المحلى لمراكز الكبد غلق باب التقدم لمناقصة توريد عقار "الهارفونى" المحلى لمراكز الكبد
أكد مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، أنه تم غلق باب التقدم أمام الشركات لمناقصة توريد "الهارفونى" المحلى إلى مراكز الكبد والعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى.

وقال المصدر لـ "اليوم السابع"، إنه متوقع توريد الهارفونى المحلى إلى مراكز الكبد بسعر 500 جنيه، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد خفضا لأسعار عقاقير علاج فيرس سى .

وأوضح أنه يتم حالياً استكمال كافة إجراءات المناقصة تمهيداً لتحديد الأسعار النهائية وتحديد مواعيد التوريد للمراكز .


>- "الصحة" تبدأ اليوم استعدادها للعيد بـ2867 سيارة إسعاف وأمصال مضادة للتسمم
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365