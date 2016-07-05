خالد الجندى عن "تفجيرات المدينة": يا حكام العرب تقربوا لربكم برقاب الدواعش

قال الشيخ خالد الجندى، من علماء الأزهر والأوقاف، تعليقا على أحداث التفجيرات الأخيرة بالمدينة المنورة، إن وقوع هذا الإعتداء الآثم المجرم على شعائر الله وحرم نبيه صلى الله عليه وسلم يدل على أننا نتعامل مع فصيل أسوأ أخلاقاً من ( إبليس ) نفسه، فلم يحدث على مر التاريخ أن استطاع الشيطان أن يقترب من حرم نبيه الكريم بالإعتداء والترهيب .

وأضاف "الجندى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" وها هو إبليس فى محبسه برمضان يعجب من شياطين الإنس الذين سقطت من قلوبهم كل الحرمات واستهانوا بكل معاني القداسة والإجلال، وقد قلنا مراراً أن هؤلاء الخوارج وأحفاد القرامطة لن يُجدي معهم حوارٌ، ولن يثمر معهم دليلٌ ولا بُرهان.. هؤلاء ليس لهم إلا السلاح، ولن يقنعهم إلا القوة والردع فيا حكامنا الأفاضل تقربوا الى ربكم برقاب الدواعش".

رابطة العالم الإسلامى تدين التفجيرات الإرهابية فى المدينة المنورة وجدة والقطيف

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