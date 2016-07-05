الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على معظم الأنحاء خاصة جهة الغرب والسواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد وعلى البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيهما ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبو سمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

موضوعات متعلقة...

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 5/7/2016 بجميع محافظات مصر

24 3525 3122 3025 3225 3225 3224 3525 3621 3418 3619 3727 3630 3829 3929 3820 3318 3224 3923 3624 3625 3726 4224 3523 3725 3926 4128 4227 3928 3726 4027 4027 3723 33.