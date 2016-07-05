الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.إعلان - Ads إعلان - Ads
>درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 5/7/2016 بجميع محافظات مصر
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على معظم الأنحاء خاصة جهة الغرب والسواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد وعلى البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيهما ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
القاهرة24 35
الإسكندرية25 31
مطروح22 30
بورسعيد25 32
دمياط25 32
بلطيم25 32
الإسماعيلية24 35
السويس25 36
العريش21 34
نخل18 36
طابا19 37
الطور27 36
مرسى علم30 38
الغردقة29 39
شرم الشيخ29 38
رفح20 33
كاترين18 32
سيوة24 39
المنيا23 36
الفيوم24 36
رأس سدر25 37
أبو سمبل26 42
وسط الدلتا24 35
أسيوط23 37
سوهاج25 39
الأقصر26 41
أسوان28 42
شلاتين27 39
حلايب28 37
الوادى الجديد26 40
قنا27 40
نويبع27 37
السلوم23 33.
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>درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 5/7/2016 بجميع محافظات مصر