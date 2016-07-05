بالصور.. شكاوى متعددة من سكان عمارة مهددة بالانهيار بمدينة كفر الشيخ

ينتاب سكان إحدى عمارات المهندسين المقابلة لحديقة صنعاء بوسط مدينة كفر الشيخ، حالة من الرعب والفزع ومخاوف من انهيارها، لتعديات صاحب مطعم بالدور الأرضى وإحداثه تغييرات تؤثر على هيكل العمارة، ويهددها بالانهيار.

قال المهندس محمد محمد الخطيب - أحد ساكنى العمارة - إن العمارة التى نقطنها تم إزالتها عام 1980م لميلها، وطالبنا المهندس عثمان أحمد عثمان نقيب المهندسين وقتها بترميمها، ولكنه رفض، وقرر إزالتها وإعادة بنائها من جديد.

وأضاف، أننا نشعر بمخاوف من انهيار العمارة السكنية التى نقيم بها، جراء ما تم من تجهيزات لإنشاء مطعم بالدور الأول، بوضع حمولات أعلى العمارة عبارة عن موتور مخالف ومروحة شفط كبيرة، وعمل تغييرات بالدور الأرضى بإقامة بوابة حديد بعرض الشارع الخلفى الذى يفصل العمارة بالمدرسة الثانوية القديمة للبنات، مما دفع مديرية المدرسة بتقديم شكوى ضده بقسم أول كفر الشيخ، ولم يتحرك أحد من المسئولين بمجلس مدينة كفر الشيخ، لاتخاذ إجراءات تحفظ لنا حياتنا، ونطالب اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، والمهندس سمير غباشى مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة وسط، ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بإنقاذ الأهالى من كارثة لا يحمد عقباها.

وقالت المهندسة سلوى يس إبراهيم عمار - من ساكنى العمارة - إن إقامة المداخن سيحرمنا من الهواء النظيف وسنضطر لغلق النوافذ حتى لا يتسرب الدخان لداخل الوحدات السكنية، مؤكدة أن سكان العمارة حرروا محضراً بقسم أول كفر الشيخ حمل رقم 3177 إدارى قسم أول كفر الشيخ لعام 2006م، وتم إحالته لمجلس مدينة كفر الشيخ، وللبيئة تحت رقم 231 بتاريخ 16 مايو 2016م وللأمن الصناعى تحت رقم 5442 بتاريخ 17مايو 2016م، ولم نجد أى استجابة منهم .



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المهندس محمد الخطيب وعبدالغفار عبدالرحمن من قاطنى العمارة السكنية



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الموتور أعلى العمارة السكنية



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المدخنة الرأسية



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التاندة وإحدى المداخن العرضية



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جدران العمارة متآكلة تهدد بانهيارها



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أحد جوانب العمارة متآكلة جدرانها



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صورة من الشكوى المقدمة من قاطنى العمارة السكنية لمحافظ كفر الشيخ



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الجانب الآخر من الشكوى وتوقيع عدد من قاطنى العمارة السكنية