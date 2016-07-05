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رئيس جمهورية الشيشان يدين تفجيرات السعودية

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رئيس جمهورية الشيشان يدين تفجيرات السعودية رئيس جمهورية الشيشان يدين تفجيرات السعودية
أدان رئيس جمهورية الشيشان رمضان قادروف الهجوم الإرهابى، الذى هز المدينة المنورة مساء اليوم الاثنين، وقال إنه لا يمكن هزيمة الإرهاب إلا عن طريق توحيد الجهود.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية الليلة، عن قادروف على صفحته فى موقع "إنستجرام"، معربا عن غضبه إزاء الهجوم، قائلا: "لعنة الله على من نظم وتبنى العملية الإرهابية فى المدينة المنورة! قاتله الله! أن قلوبنا مليئة بالغضب إزاء التفجير، الذى وقع فى محيط الحرم النبوى".

وأعرب الرئيس الشيشانى عن أصدق التعازى للعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ووزير دفاع المملكة ولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف قادروف: "يدل هذا الهجوم على أنه لا يوجد أى شيء مقدس لدى كلاب الجحيم. ولذلك، يجب القضاء عليهم بلا رحمة ولا شفقة، لا يمكن دحر الإرهاب إلا بجهود مشتركة.

وكانت وسائل إعلام سعودية قد أفادت بمقتل 4 رجال أمن وإصابة 4 آخرين فى تفجير انتحارى، هز موقف سيارات لقوات الطوارئ مساء اليوم قرب الحرم النبوى والمقر الرئيس للمحكمة الشرعية بالمدينة المنورة.
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مصر 365

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