أحدث 7 توصيات لإنقاص الوزن.. منها الإرادة والوجبات الغنية بالألياف

إنقاص الوزن أسلوب حياة للكثيرين يحاولون الوصول له بكل الطرق الممكنة، بعضهم ينجح والبعض يواجه مشكلات فى التخلص من الدهون الزائدة والمتراكمة فى الجسم.

ويقدم خبراء التغذية على الموقع البريطانى "ديلى ميل" مجموعة من النصائح التى تساعد الجميع فى إنقاص وزنهم لحماية أجسامهم من الأمراض الناتجة عن السمنة، ومن هذه النصائح:

1. إنقاص الوزن السريع يعرضك لاكتساب المزيد من الدهون فيما بعد، ولكن النظم الغذائية التى تساعد على إنقاص الوزن على المدى الطويل هى الأكثر جدية، ومن أكثر الخطط الغذائية الأكثر فعالية لأنها تغير من أسلوب حياة الفرد ليستمر على النظام الصحى الغذائى طيلة حياته.

2. الإرادة واقتناع الذهن بأهمية فقدان الوزن هو المسيطر الأول على مراكز الجوع والشبع، والتى تعتبر المحرك الأول تجاه السمنة.

3. التعرف على نوعية الطعام، فليس كل الطعام مناسب وليس كله ضار والمتحكم فى كل ذلك هو البحث عن السعرات الحرارية للأطعمة قبل تناولها وحساب المقدار الذى يحتاجه الجسم.

4. الخضراوات والأطعمة الغنية بالألياف من أولويات الوجبات التى لابد أن يعتمد عليها الفرد خلال يومه للسيطرة على مستوى السكر فى الدم، مما يساعد على الشعور بالشبع دائما ولا تحتاج إلى البحث عن الحلويات أو الأطعمة غير الصحية التى تزيد من دهون جسمك.

5. تناول 3 وجبات يوميا بصورة منتظمة وفى مواعيد محددة مع تجنب الوجبات الخفيفة بينهم، إلا فى حالة الشعور بالجوع وتكون هذه الوجبة عبارة عن خضراوات.

6. التحكم فى كميات الطعام التى تتناولها لإعطاء فرصة لتناول المياه الكثيرة والسوائل خالية السكر.

7. المشكلة ليست فى إنقاص الوزن فقط، ولكن فى المحافظة على ما حققته من أهداف ناجحة فى التخلص من عدد من الكيلوات الدهنية.

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