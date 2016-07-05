30 محمية طبيعية تستعد لاستقبال أكثر من 60 ألف زائر خلال عيد الفطر

رفعت وزارة البيئة، حالة الاستعداد للحالة القصوى لاستقبال الزائرين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك هذا العام ولفتح 30 محمية تقدر بحوالى 17% من مساحة مصر ، والتى تتنوع ما بين محميات تراث طبيعى وثقافى وتراكيب جيولوجية ومتنزهات عامة وتنوع بيولوجى وموارد اقتصادية .

وتتمثل المحميات الطبيعة فى محمية جبل علبة، ومحميات الحدائق الوطنية الطبيعية، ومحميات جزر نهر النيل، ومحميات أراضى رطبة، ومحمية أبو جالوم، ومحميات مناظر طبيعية، ومحمية أشتوم الجميل وجزيرة تنيس، ومحمية الأحراش، ومحمية الغابة المتحجرة، ومحمية البرلس، ومحمية الجزر الشمالية للبحر الأحمر، ومحمية الجلف الكبير، ومحميات الحدائق الوطنية الطبيعية، ومحمية الدبابية، ومحمية الزرانيق وسبخة البردويل، ومحمية السلوم، ومحمية الصحرا البيضة، ومحمية العميد الطبيعية، ومحمية الواحات البحرية، ومحمية نيزك جبل كامل، ومحمية راس محمد، ، ومحمية سالوجا وغزال، ومحمية منطقة سانت كاترين، ومحمية سيوة، ومحمية طابا، ومحمية قارون، ومحمية قبة الحسنة، ومحمية كهف وادى سنور، ومحمية نبق، ومحمية وادى الاسيوطى، ومحمية وادى الجمال - حماطة، ومحمية وادى الريان، ومحمية وادى العلاقى، ومحمية وادى دجلة، ومحمية وادى الحيتان، ومحمية دهشور.

>من جانبه، قال الدكتور خالد فهمى وزير الببيئة، إن المحميات استعدت هذا العام لاستقبال أكثر من 60 ألف زائر خلال عيد الفطر والتى تتنوع ما بين محميات تراث طبيعى وثقافى وتراكيب جيولوجية ومتنزهات عامة وتنوع بيولوجى وموارد اقتصادية.

وأضاف لـ"اليوم السابع" ، أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لفتح أبواب المحميات الطبيعية وتيسير زيارات المواطنين لها خلال الاحتفال بعيد الفطر، ومنها توفير سيارات إسعاف ومنقذين بالمحميات البحرية بالإضافة إلى إعداد برامج خاصة لتوعية المواطنين بسبل الحفاظ على المحميات والتأكيد على شعار الزيارات "لا تترك شيئا خلفك.. ولا تأخذ شيئا معك".

وأكد الوزير ، أن هناك تواجدا مكثفا لباحثى البيئة بالمحميات لاستقبال المواطنين لتعريفهم بالمحميات وأهميتها وسبل الحفاظ عليها، بالإضافة إلى تنفيذ برامج لتوعية الزوار وتوفير مطبوعات وأفلام للعرض على الزائرين توضح التنوع البيولوجى الفريد بمصر.

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